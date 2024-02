Prima pagina Corriere dello Sport: Bayern, assalto a Theo Hernández

Nell'altro posticipo della 26^ giornata della Serie A 2023-2024 cade, invece, l'altra squadra capitolina. Al 'Franchi', infatti, Fiorentina-Lazio finisce 2-1. Un gol di Luis Alberto sul finale della prima frazione di gioco illude la squadra di Maurizio Sarri. Poi, però, arrivano i gol di Michael Kayode e Giacomo 'Jack' Bonaventura nella ripresa a dare i tre punti alla compagine guidata da Vincenzo Italiano.

Domani si gioca il recupero di campionato tra Inter e Atalanta con i nerazzurri di Simone Inzaghi che puntano una vittoria per andare a + 12 sulla Juventus e chiudere, o quasi, i giochi per lo Scudetto. Intanto Massimiliano Allegri, allenatore bianconero, è stato il più veloce a raggiungere quota 1000 punti in Serie A, ha la media più alta tra tutti i tecnici del massimo campionato e ora mette nel mirino i numeri di Nereo Rocco e Giovanni Trapattoni.

Altro recupero di campionato in programma domani, quello tra Sassuolo e Napoli: per gli azzurri di Francesco Calzona, che ripartiranno in attacco dalla ritrovata verve di Victor Osimhen, ultima chiamata per restare agganciati al treno per un posto nella prossima edizione della Champions League. Il finale di stagione può valere 100 milioni di euro per le casse del club.

Quindi, una notizia di mercato. Il Bayern Monaco, che con tutta probabilità venderà Alphonso Davies al Real Madrid, in estate, vuole Theo Hernández dal Milan per sostituirlo. Valutazione del francese, 100 milioni di euro. Il club rossonero, però, vuole blindarlo con un rinnovo da top player.

Il Corriere dello Sport, la prima pagina di oggi, martedì 27 febbraio 2024

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Milan senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Pianetamilan per scoprire tutte le news di giornata sui rossoneri in campionato e in Europa.