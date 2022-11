Prima pagina Corriere dello Sport: “Caniggia: ‘Messi, non tradirci'”

La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi, sabato 26 novembre 2022. La rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, sabato 26 novembre 2022.

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con l'intervista in esclusiva a Claudio Caniggia, ex attaccante di Hellas Verona, Atalanta e Roma, che invoca Lionel Messi a non tradire l'Argentina, questa sera, alle ore 20:00, impegnata nella sfida contro il Messico.

L'Albiceleste deve vincere per forza per non essere eliminata dai Mondiali. Giocheranno ancora Ángel Di María e Lautaro Martínez con la 'Pulce', partirà dalla panchina Paulo Dybala. Ieri bene il Senegal, che ha battuto (3-1) ed eliminato i padroni di casa del Qatar, poi pareggio tra Olanda ed Ecuador (1-1) e tra Inghilterra e U.S.A. (0-0). Gli Stati Uniti d'America, ora, dovranno battere l'Iran per passare il turno.

Oggi pomeriggio alle ore 17:00 c'è in programma c'è Francia-Danimarca: in campo il milanista Olivier Giroud e l'ex interista Christian Eriksen. Il Brasile è in ansia, invece, per l'infortunio alla caviglia di Neymar. Già polemiche all'interno della Serbia per le condizioni fisiche di Dušan Vlahović. Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire).

