Prima pagina Corriere dello Sport: “Juve all’inferno. Sinfonia Milan”

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, mercoledì 26 ottobre 2022 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando di Benfica-Juventus, partita della 5^ giornata del Girone H della Champions League 2022-2023, terminata 4-3 per i portoghesi. I bianconeri finiscono all'inferno, eliminati dalla Champions e con l'unica, flebile, speranza di finire in Europa League. In merito al processo per le plusvalenze, intanto, il Presidente Andrea Agnelli si difende: "Bilanci, rispettate le regole".