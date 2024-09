Prima pagina Corriere dello Sport: “Juventus, rilancio in rosso”

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, giovedì 26 settembre 2024 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando dei conti della Juventus. Bilancio semestrale in rosso di 176 milioni di euro: serviranno nuovi tagli per correre ai ripari. C'è il nodo Dušan Vlahović: guadagna 23 milioni di euro lordi a stagione fino al 30 giugno 2026. O rinnova e spalma il suo stipendio o andrà ceduto.