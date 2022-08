Prima pagina Corriere dello Sport: “Lazio-Inter, si fa sul serio”

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, venerdì 26 agosto 2022 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando di Lazio-Inter, anticipo della 3^ giornata della Serie A 2022-2023 in programma stasera alle ore 20:45. Secondo Maurizio Sarri, tecnico biancoceleste, i nerazzurri sono i più forti del torneo. Simone Inzaghi, suo collega in nerazzurro, spera che Ciro Immobile, il bomber dei capitolini, si prenda una giornata di riposo.