Prima pagina Corriere dello Sport: “Juve in ostaggio”

La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi, venerdì 26 maggio 2023. La rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, venerdì 26 maggio 2023 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

L'edizione odierna de Il Corriere dello Sport di oggi apre con la Juventus. Juve in ostaggio. I programmi del club sono frenati dal blocco imposto da De Laurentiis. Napoli, ostacoli per Luis Enrique, c'è il PSG. Sul taglio a destra, Mou di cuore: "Io penso ai tifosi". Lautaro ora punta Haaland. In basso, Sampdoria nell'orbita Qatar. Hamilton : "Il mio futuro è Mercedes". Ecco la prima pagina odierna de Il Corriere dello Sport.