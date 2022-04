Prima pagina Corriere dello Sport: “Il Gran Premio di Milano”

La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi, martedì 26 aprile 2022. La rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando del 'Gran Premio di Milano', ovvero del duello serrato tra Milan e Inter per la conquista del titolo di Campione d'Italia 2022. Attualmente il Diavolo è primo in classifica in Serie A, con 74 punti, a +2 sui cugini che, però, scenderanno in campo domani a Bologna per disputare il recupero della 20^ giornata di campionato.