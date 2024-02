Prima pagina Corriere dello Sport: Gasp ha bloccato il Milan

Ipotetica il titolo l'Inter di Simone Inzaghi, che va a vincere 0-4 in casa del Lecce con mezza squadra fuori (ma Lautaro Martínez, in campo, mette a segno una doppietta). Frena invece il Milan di Stefano Pioli, che a 'San Siro' contro l'Atalanta impatta 1-1. Segna subito Rafael Leão ('golazo'!), ma Teun Koopmeiners, su calcio di rigore, regala un punto alla 'Dea'.

Non basta, al Napoli, un gol di Victor Osimhen per avere la meglio sul Cagliari in Sardegna: la squadra di Francesco Calzona incassa il gol di Zito Luvumbo in pieno recupero. Oggi in campo Roma-Torino (ore 18:30), con la vigilia di spionaggio a Trigoria: un collaboratore di Ivan Jurić pescato e cacciato dal centro sportivo giallorosso.

In serata, poi, Fiorentina-Lazio (ore 20:45) con la sfida tra bomber Andrea Belotti e Ciro Immobile: ultima chiamata, per entrambe, per la zona Champions?

Il Corriere dello Sport, la prima pagina di oggi, lunedì 26 febbraio 2024

