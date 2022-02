Prima pagina Corriere dello Sport: Milan e Inter non vincono più

La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi, sabato 26 febbraio 2022. La rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, sabato 26 febbraio 2022 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

"Non vincono più" è il titolo che dice tutto in primo piano. Il Milan si fa rimontare dall'Udinese, ma è polemica sul gol di Udogie. L'Inter non va oltre l 0-0 contro il Genoa e mantiene invariato il distacco dalla vetta.