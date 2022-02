Quotidiani sportivi, le prime pagine: mercato Juve e Napoli capolista

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando di Nicolò Zaniolo. Il talento della Roma, infatti, 'anticipa' una possibile trattativa estiva di calciomercato con la Juventus rivelando un'insospettabile intesa social con Dušan Vlahović. In alto, sotto la testata, si parla del Napoli di Luciano Spalletti che, con il successo 'last minute' per 2-1 in casa della Lazio, aggancia il Milan in vetta alla classifica di Serie A. A proposito di Milan: i rossoneri si iscrivono ufficialmente alla corsa per Gianluca Scamacca, bomber del Sassuolo da molti indicato come promesso sposo dell'Inter. Mentre Zlatan Ibrahimović promette di non voler mollare, il Comune di Milano rassicura i due club sul nuovo stadio: si farà in zona San Siro.