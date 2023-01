Prima pagina Corriere dello Sport: “Juve senza pace”

La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi, giovedì 26 gennaio 2023. La rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato

Daniele Triolo

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicolaoggi, giovedì 26 gennaio 2023. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando della Juventus. Il club bianconero, infatti, sembra non aver pace. Dopo aver già ricevuto 15 punti di penalizzazione in campionato, adesso la 'Vecchia Signora' rischia ulteriormente per la manovra stipendi. Otto calciatori, attualmente alla Juve o andati via, rischiano anche delle squalifiche.

Spazio, poi, al calciomercato, partendo dall'Inter. I nerazzurri, infatti, non sono più sicuri di trattenere Romelu Lukaku dal Chelsea: finora il centravanti ha deluso, non sembra essere più la certezza di due stagioni fa. Ora il belga ha sei mesi di tempo per convincere tutti. Napoli e Fiorentina si sono scambiati i portieri: Pierluigi Gollini da Luciano Spalletti e Salvatore Sirigu da Vincenzo Italiano.

Ancora non c'è l'offerta concreta del Milan per strappare Nicolò Zaniolo alla Roma mentre un ex giallorosso, Radja Nainggolan, ne raggiunge un altro, Daniele De Rossi: il 'Ninja' firmerà in Serie B per la SPAL allenata dall'ex compagno di squadra. Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire).

Il Corriere dello Sport, la prima pagina di oggi, giovedì 26 gennaio 2023