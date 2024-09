Prima pagina Corriere dello Sport: “Infortuni, il calcio sBarella”

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, mercoledì 25 settembre 2024 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando degli infortuni che stanno colpendo i calciatori, in ogni squadra d'Europa, per via dell'elevato numero di partite che si giocano. Stagione 2024-2025 già finita per Marc-André ter Stegen (Barcellona) e Rodri (Manchester City), ora si è fermato anche Nicolò Barella.