Prima pagina Corriere dello Sport: “Juve, alta fedeltà”

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, domenica 25 giugno 2023 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

La prima pagina odierna de Il Corriere dello Sport apre con il calciomercato: "Juve, alta fedeltà". Dal si di Rabiot al patto con Max, che non tratta con gli sceicchi. Al centro, l'estate al mare dei calciatori. Nel taglio a destra. La Seri A dei figli. Thuram, Weah, Chiesa e Simeone. Nel taglio in basso, Roma in arrivo Kristensen. Kim agita il Napoli. Ecco la prima pagina de Il Corriere dello Sport.