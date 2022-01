Prima pagina Corriere dello Sport: “Per Vlahovic 70 milioni”

La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi, martedì 25 gennaio 2022. La rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, martedì 25 gennaio 2022 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con la richiesta di 70 milioni di euro avanzata dalla Fiorentina per cedere, anche in questi ultimi giorni di calciomercato di gennaio, il suo bomber principe, Dušan Vlahović. Il quale, a quanto sembra, avrebbe già trovato un accordo con la Juventus. I bianconeri, ora, dovranno preparare un'offerta convincente per i viola affinché il gran colpo della sessione invernale di trattative in Serie A vada a buon fine.