Prima pagina Corriere dello Sport: “Mai dire banzai”

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando della sconfitta, clamorosa, della Germania di Hansi Flick al suo esordio nei Mondiali in Qatar contro il Giappone. Non basta, ai tedeschi (in aperta polemica con la FIFA per non aver potuto indossare la fascia di capitano 'One Love'), il calcio di rigore di Ilkay Gündogan.