Prima pagina Corriere dello Sport: “Festa Inter con San Marcus Thuram”

Marko Arnautovic sbaglia un rigore, i nerazzurri non sfondano e Simone Inzaghi deve mettere dentro i titolari per risolvere il match: decide un gol di Marcus Thuram al 93'. Soltanto 0-0 interno per l'Atalanta di Gian Piero Gasperini, che non riesce ad abbattere il muro eretto dagli scozzesi del Celtic, nell'altra gara di giornata per le squadre italiane.

Sul quotidiano romano, poi, trovano spazio Europa League e Conference League. Per quest'ultima competizione, in programma San Gallo-Fiorentina alle ore 18:45, con i viola di Raffaele Palladino che cercano la terza vittoria consecutiva. In UEL, invece, il tabellone prevede Roma-Dynamo Kyiv (ore 18:45) e Twente-Lazio (ore 21:00).

Ivan Jurić manderà in panchina Paulo Dybala, preferendogli nell'occasione Tommaso Baldanzi, mentre Marco Baroni, a centrocampo, punterà su Fisayo Dele-Bashiru. Analisi, poi, del periodo 'no' del gioiello turco Kenan Yıldız nella Juventus. In Nazionale fa scintille, in bianconero quasi mai, nonostante la protezione dell'allenatore Thiago Motta. Che senta il peso della maglia numero 10?

Il Corriere dello Sport, la prima pagina di oggi, giovedì 24 ottobre 2024