Prima pagina Corriere dello Sport: “La doppia finale”

La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi, domenica 24 ottobre 2021. La rassegna stampa con news su Milan e calciomercato

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, domenica 24 ottobre 2021 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando della doppia finale di questo turno di Serie A: si giocano, infatti, Roma-Napoli alle ore 18:00 e Inter-Juventus alle ore 20:45. Le partite presentate dalle parole della vigilia dei quattro tecnici, José Mourinho e Luciano Spalletti per il match dello stadio 'Olimpico', Simone Inzaghi e Massimiliano Allegri per quello di 'San Siro'.