Quotidiani sportivi, prime pagine: Milan ok. Oggi Roma-Napoli e Inter-Juve

Rassegna Stampa quotidiani: le prime pagine dei giornali sportivi (e non) in edicola oggi

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con il successo (2-4) del Milan sul campo del Bologna. Felsinei in nove, ma Diavolo comunque in difficoltà durante la partita. A segno nel finale anche Zlatan Ibrahimović. In alto, sotto la testata, si parla di Inter-Juventus, big match della 9^ giornata della Serie A 2021-2022. Quasi 57mila spettatori previsti a 'San Siro', incasso di 5 milioni di euro. Le parole dei due tecnici, Simone Inzaghi e Massimiliano Allegri, 'scaldano' la sfida. Ma oggi si gioca anche Roma-Napoli, con Luciano Spalletti, ex tecnico giallorosso, che torna nella Capitale da capolista del torneo e si cimenta con la 'prova' José Mourinho.