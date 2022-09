Prima pagina Corriere dello Sport: “Viva Giacomino”

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, sabato 24 settembre 2022 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima, apre parlando di Italia-Inghilterra 1-0 , partita di Nations League decisa al 68' da un gran gol di Giacomo Raspadori , attaccante del Napoli . Con questi tre punti gli Azzurri possono ancora aspirare alle Final Four di Nations League : servirà, però, vincere a Budapest contro l 'Ungheria lunedì sera.

In alto, sotto la testata, si parla dei problemi di Juventus e Inter . I bianconeri hanno un buco di bilancio, al 30 giugno 2022 , di 254 milioni di euro: ci si aspetta, però, un miglioramento nell'esercizio successivo. Il Presidente dei nerazzurri, Steven Zhang , è invece oggetto di critiche da parte dei tifosi della Curva Nord, che spingono per l'addio dell'imprenditore cinese.

Il Milan perde per un mese Mike Maignan, che si è lesionato il polpaccio in occasione di Francia-Austria di Nations League: il portiere escluso temporaneamente dalla lista per la Champions League. Gossip: è ufficiale la separazione tra Wanda Nara e Mauro Icardi. Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire).