Prima pagina Corriere dello Sport: “Milik, era destino”

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, mercoledì 24 agosto 2022 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con la trattativa di calciomercato che dovrebbe portare Arkadiusz Milik dall'Olympique Marsiglia alla Juventus. Era destino che l'attaccante polacco, ex Napoli, dovesse vestire la maglia bianconera dopo tre anni di voci e corteggiamenti. Troppo caro Memphis Depay per la 'Vecchia Signora'.