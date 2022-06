Prima pagina Corriere dello Sport: “De Ligt vuole la Premier”

La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi, venerdì 24 giugno 2022. La rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, venerdì 24 giugno 2022 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando della Juventus. Il difensore olandese Matthijs de Ligt, infatti, ha chiesto la cessione al club bianconero. Vuole andare in Premier League, piace a Chelsea e Manchester United. Può bloccarlo soltanto la clausola rescissoria di 115 milioni di euro.