Prima pagina Corriere dello Sport: “Giù le mani da Leao”

La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi, martedì 24 maggio 2022. La rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, martedì 24 maggio 2022 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, parla di Rafael Leão, uno dei protagonisti del 19° Scudetto del Milan con una stagione spaziale. Le big lo tentano, ma, a quanto pare, nel suo contratto ci sarebbe una clausola rescissoria di 150 milioni di euro. Il ragazzo sta bene in rossonero e, pertanto, la società sta lavorando al rinnovo dell'accordo con il lusitano.