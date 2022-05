Quotidiani sportivi, le prime pagine: protagonisti Tonali, Leao e Pogba

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con l'intervista esclusiva a Sandro Tonali, uno dei calciatori più importanti del Milan di Stefano Pioli che ha appena vinto il 19° Scudetto. Quindi, il commento alla festa dei tifosi rossoneri per la vittoria del tricolore: quasi 200mila 'indiavolati', tra cori ai propri beniamini e sfottò agli interisti. Si parla dei discorsi motivazionali di Zlatan Ibrahimović alla squadra e dei protagonisti più importanti, quali Olivier Giroud e Rafael Leão. Aria di Inter, invece, per Paulo Dybala, ieri acclamato dallo stadio di 'San Siro' per la partecipazione al match degli 'Integration Heroes' di Samuel Eto'o. La Juventus, invece, punta ad avere presto il sì di Paul Pogba, che si svincolerà dal Manchester United. Il tecnico bianconero Massimiliano Allegri è pronto a rilanciarlo. Fissate le visite mediche di Mathías Olivera con il Napoli, mentre l'Hellas Verona, in panchina, sostituirà Igor Tudor con Gabriele Cioffi, che non resterà all'Udinese.