Prima pagina Corriere dello Sport: “Cardinale, frecciata all’Inter”

Dopo 43 giorni e 4 pareggi di fila in campionato, quindi, la Juve ritrova la vittoria e riprende la sua marcia verso la zona Champions. Allo stadio 'Olimpico', nel 'lunch match' di giornata, 'manita' della Roma di Claudio Ranieri al malcapitato Parma . Nel 5-0 dei giallorossi, due gol e un assist per la 'Joya', Paulo Dybala .

Il quale, a sentire l'allenatore dei capitolini nel post-partita, vuole restare in giallorosso fino al termine della stagione. Il turno di Serie A si concluderà oggi con le partite Fiorentina-Udinese (ore 18:30), davanti ad Edoardo Bove presente sugli spalti del 'Franchi' e Inter-Como (ore 20:45), in cui si ricostituirà la coppia d'attacco principe per i nerazzurri, quella composta da Lautaro Martínez e Marcus Thuram.