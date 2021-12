Prima pagina Corriere dello Sport: “L’Inter a manetta”

La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi, giovedì 23 dicembre 2021. La rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, giovedì 23 dicembre 2021 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, ha lodato l'Inter di Simone Inzaghi, campione d'inverno in Serie A, che contro il Torino (vittoria 1-0 firmata da Denzel Dumfries) ha conquistato il suo nono successo nelle ultime dieci partite di campionato. Il tecnico nerazzurro gongola: "In estate non ci davano favoriti".