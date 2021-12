Quotidiani sportivi, le prime pagine: Inter in fuga per lo Scudetto

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con l'Inter di Simone Inzaghi, sempre più in fuga verso lo Scudetto. Ieri, a 'San Siro', i nerazzurri hanno battuto 1-0 il Torino grazie a un gol di Denzel Dumfries girando a quota 46 punti al termine del girone d'andata. Resta in scia della capolista il Milan di Stefano Pioli, vittorioso 4-2 ad Empoli: doppietta di Franck Kessié. Caduto in casa, invece, il Napoli: 0-1 contro lo Spezia, che ha strappato i tre punti con un'autorete di Juan Jesus. In alto, sotto la testata, si parla invece di calciomercato. La Juventus, infatti, vuole un attaccante tra Pierre-Emerick Aubameyang (Arsenal) e Anthony Martial (Manchester United), ma soltanto in prestito. Il tutto mentre il Borussia Dortmund vorrebbe blindare Erling Braut Haaland raddoppiandogli l'ingaggio.