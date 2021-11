Prima pagina Corriere dello Sport: “Assalto al Napoli”

La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi, martedì 23 novembre 2021. La rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, martedì 23 novembre 2021 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, spiega come il Napoli di Luciano Spalletti, reduce dal primo k.o. in campionato contro l'Inter, debba fronteggiare il problema infortuni e gestire il caso Lorenzo Insigne. Per Salvatore Bagni, i nerazzurri restano favoriti nella corsa a tre per lo Scudetto con i partenopei e con il Milan.