Prima pagina Corriere dello Sport: “Mou non fa sconti”

La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi, sabato 23 ottobre 2021. La rassegna stampa con news su Milan e calciomercato

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, sabato 23 ottobre 2021 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con le dure accuse di José Mourinho, tecnico della Roma, nei confronti di molti dei suoi calciatori. Il tutto avviene alla vigilia della delicata sfida di campionato contro il Napoli capolista. Domani sera, però, si gioca anche Inter-Juventus: i nerazzurri blindano Nicolò Barella con il rinnovo, i bianconeri si affidano invece ad Álvaro Morata per la sfida al bomber bosniaco Edin Džeko.