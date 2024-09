Prima pagina Corriere dello Sport: “Derby, delirio Milan. Fonseca salvo”

Apre Christian Pulisic, risponde Federico Dimarco, risolve Matteo Gabbia con un colpo di testa all'ultimo minuto dei tempi regolamentari. Il Milan, così, aggancia l'Inter in classifica a quota 8 punti. Per la squadra Campione d'Italia in carica, sono ben 7 i punti in meno rispetto al 2023, di questo periodo.