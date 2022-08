Prima pagina Corriere dello Sport: “Non è Juve”

la prima pagina del 'Corriere dello Sport' apre parlando del deludente pareggio della Juventus contro la Sampdoria, titolando con un esplicito 'Non è Juve'. La Roma gioisce per la seconda vittoria consecutiva in campionato, ma c'è l'amaro in bocca per l'infortunio alla spalla di Nicolò Zaniolo. In basso a sinistra il blitz del Milan per Jean Onana, centrocampista classe 2000 del Bordeaux.