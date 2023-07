Prima pagina Corriere dello Sport: “Lukaku per forza”

La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi, domenica 23 luglio 2023. Ecco la rassegna stampa.

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, domenica 23 luglio 2023 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con la questione relativa a Romelu Lukaku. Il belga ormai vorrebbe solo la Juventus e starebbe spingendo con il Chelsea per questa soluzione. Intanto, sui social, smentisce la retromarcia fatta con l'Inter.