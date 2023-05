Prima pagina Corriere dello Sport: “Sprofondo Juve”

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, martedì 23 maggio 2023 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, parla dello sprofondo in cui è precipitata la Juventus. Stangata dalla Corte d'Appello che, per il processo plusvalenze, ha inflitto 10 punti di penalizzazione ai bianconeri. Scivolati, così, prima della trasferta in casa dell'Empoli, dal 2° al 7° posto in classifica.