Prima pagina Corriere dello Sport: “Leaoni”

La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi, lunedì 23 maggio 2022. La rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, lunedì 23 maggio 2022 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola dedica la sua prima pagina all'impresa del Milan di Stefano Pioli , che vince il suo 19° Scudetto conquistando 86 punti ed arrivando a +2 sull' Inter nella volata finale di Serie A . In casa del Sassuolo , il Diavolo ha liquidato la pratica già nel primo tempo ( 0-3 ) con le reti di Olivier Giroud (doppietta) e Franck Kessié , al gol d'addio.

Spettacolare l'entrata in scena di Zlatan Ibrahimović nel momento della premiazione sul campo: sigaro in bocca e Champagne, alla Michael Jordan. Oggi, per la squadra rossonera, il giro di Milano sul pullman scoperto con destinazione finale Piazza Duomo. Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire).