Prima pagina Corriere dello Sport: “La Juve in un lampo”

La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi, mercoledì 23 febbraio 2022. La rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, mercoledì 23 febbraio 2022 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

Il 'Corriere dello Sport' in edicola questa mattina, in prima pagina, apre parlando della prestazione della Juventus di Massimiliano Allegri in occasione della partita d'andata degli ottavi di finale di Champions League. All'Estadio de la Cerámica finisce 1-1 contro il Villarreal.