Prima pagina Corriere dello Sport: “Juve, Allegri rivede la luce”

La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi, mercoledì 22 dicembre 2021. La rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, mercoledì 22 dicembre 2021 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con Massimiliano Allegri , tecnico della Juventus , che rivede la luce dopo il 2-0 contro il Cagliari all'Allianz Stadium. Decisivi i gol di Moise Kean e Federico Bernardeschi , zona Champions a -4.

Frena, invece, l'Atalanta di Gian Piero Gasperini (0-0) sul campo del Genoa di Andriy Shevchenko. In alto, sotto la testata, si parla dell'inchiesta della Guardia di Finanza sulle plusvalenze sospette. Nel mirino è finita anche l'Inter per aver, presumibilmente, alterato i conti negli anni 2017, 2018, 2019 per non sforare i parametri del Fair Play Finanziario.