Quotidiani sportivi, le prime pagine tutte dedicate alla Juventus

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con il successo della Juventus sul Cagliari: il 2-0 è firmato da Moise Kean e Federico Bernardeschi. Sesta vittoria nelle ultime otto gare per i bianconeri e zona Champions League distante solo 4 punti. In alto, sotto la testata, si parla di Inter-Torino, con i nerazzurri che tenteranno l'allungo in vetta alla classifica di Serie A. Ma anche del blitz della Guardia di Finanza nella sede interista: nel mirino 90 milioni di euro di plusvalenze. L'Atalanta ieri non è andata oltre lo 0-0 a Genova contro i rossoblu di Andriy Shevchenko, mentre Napoli e Lazio oggi saranno costrette a rinunciare a Lorenzo Insigne e Ciro Immobile per CoVid. Stasera, infine, Empoli-Milan: non sarà convocato Zlatan Ibrahimović, giocherà Olivier Giroud. Il Diavolo, a gennaio, potrebbe prendere Randal Kolo Muani dal Nantes.