Prima pagina Corriere dello Sport: “Messi o mai più”

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, martedì 22 novembre 2022 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando dei Mondiali in Qatar e, nella fattispecie, del debutto di Lionel Messi nel torneo. Stamattina, alle ore 11:00, infatti, la sua Argentina esordirà sfidando l'Arabia Saudita. Per la 'Pulce' sarà l'ultima chance di portarsi a casa la coppa dopo quattro flop consecutivi e ha intenzione di godersela fino in fondo.