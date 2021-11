Prima pagina Corriere dello Sport: “Inter, si ricomincia”

La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi, lunedì 22 novembre 2021. La rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, lunedì 22 novembre 2021 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre celebrando la vittoria dell'Inter di Simone Inzaghi contro il Napoli di Luciano Spalletti. Il 3-2 di 'San Siro', di fatto, rimette i nerazzurri pienamente in corsa per lo Scudetto. Fratture multiple al viso per Victor Osimhen, che dovrà fermarsi presumibilmente per due mesi.