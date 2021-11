Quotidiani sportivi, le prime pagine: l’Inter torna in corsa per il titolo

Rassegna Stampa quotidiani: le prime pagine dei giornali sportivi (e non) in edicola oggi

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con il successo (3-2) dell'Inter sul Napoli. Tre punti che portano i nerazzurri a -4 dagli stessi azzurri e dal Milan, che guidano la classifica di Serie A. Brutto incidente per Victor Osimhen, che dovrà stare fuori 2 mesi: sarà operato per delle fratture al viso. I rossoneri di Stefano Pioli, probabilmente, ritroveranno Mike Maignan prima del previsto, ma devono fare i conti con la panchina corta. Intanto, a Cagliari il brasiliano João Pedro, che ha la cittadinanza italiana, spera in una chiamata da parte del Commissario Tecnico Roberto Mancini. Brutto esordio, infine, di Andriy Shevchenko sulla panchina del Genoa: sconfitta 0-2 a 'Marassi' contro la Roma di José Mourinho, con doppietta del giovane Felix Afena-Gyan.