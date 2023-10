Prima pagina Corriere dello Sport: “Kvarasterza”

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, celebra il ritorno in grande stile di Khvicha Kvaratskhelia. L'esterno offensivo georgiano, infatti, è decisivo in Verona-Napoli, partita della 9^ giornata della Serie A 2023-2024 terminata 1-3 per gli ospiti al 'Bentegodi'. Doppietta per il numero 77 partenopeo ed esultanza in stile arciere.