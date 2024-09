Prima pagina Corriere dello Sport: “Fonseca cambia, Inzaghi spaventa”

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, domenica 22 settembre 2024 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre commentando lo 0-0 dell'Allianz Stadium tra la Juventus di Thiago Motta e il Napoli di Antonio Conte. Si tratta del terzo pareggio di fila a reti bianche in campionato per i bianconeri: eguagliato il record negativo della Juve di Giovanni Trapattoni (stagione 1992-1993).