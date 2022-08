Prima pagina Corriere dello Sport: “Kvarastella”

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, lunedì 22 agosto 2022 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

Il Milan , sul campo dell' Atalanta , soffre e va sotto per il tiro da fuori area di Ruslan Malinovskyi deviato da Pierre Kalulu: nella ripresa salva il risultato, ed il pareggio ( 1-1 ), con un gran gol di Ismaël Bennacer . Shock in casa Roma : in allenamento, dopo uno scontro con Felix Afena-Gyan, il neo-acquisto Georginio Wijnaldum si è rotto la tibia.

Anno solare già finito per lui, salterà anche i Mondiali in Qatar con l'Olanda. Infine, notizia di mercato sulla Juventus: sembra che i bianconeri abbiano in pugno Arkadiusz Milik dell'Olympique Marsiglia come vice di Dušan Vlahović. Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire).