Prima pagina Corriere dello Sport: “Skriniar, lui no”

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, venerdì 22 luglio 2022 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, si apre con il timore dell'Inter di dover vendere Milan Škriniar. I nerazzurri frenano l'offensiva del PSG (andrà via solo per una mega offerta), ma il tecnico Simone Inzaghi teme di dover fare a meno di lui. Il tutto mentre i tifosi interisti insorgono.