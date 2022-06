Prima pagina Corriere dello Sport: “Branchini: ‘Inter, Lukaku non ti serve'”

La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi, mercoledì 22 giugno 2022. La rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato

Daniele Triolo

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicolaoggi, mercoledì 22 giugno 2022. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con l'intervista esclusiva al procuratore sportivo Giovanni Branchini. Secondo lui, con in squadra Lautaro Martínez, all'Inter non sarebbe servito il ritorno di Romelu Lukaku. Ha parlato anche della Juventus e dei suoi piani su Matthijs de Ligt. Intanto, però, Simone Inzaghi ha rinnovato per due anni con i nerazzurri.

In casa Roma c'è agitazione per il rinnovo del contratto di Nicolò Zaniolo, mentre la Salernitana sogna l'acquisto di Arkadiusz Milik dall'Olympique Marsiglia. La Lazio all'assalto dell'Atalanta per strapparle il cartellino di Marco Carnesecchi, che Maurizio Sarri vede come portiere del futuro per la sua squadra.

La Procura, intanto, indaga su Aurelio De Laurentiis, Presidente del Napoli: ipotesi di falso in bilancio per l'acquisto del centravanti nigeriano Victor Osimhen dal Lille, avvenuto nell'estate 2020. Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire).

Il Corriere dello Sport, la prima pagina di oggi, mercoledì 22 giugno 2022