Prima pagina Corriere dello Sport: “L’Inter a Marotta”

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando dei problemi societari dell'Inter. In queste ore arriverà, infatti, l'ufficialità del cambio di proprietà. Il club nerazzurro non sarà più di Steven Zhang, inadempiente nei confronti del fondo statunitense Oaktree, creditore di un maxi-prestito non riscosso che, come da accordi, avendo la società in pegno, ne è entrato in possesso.