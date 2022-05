Prima pagina Corriere dello Sport: “Tutto adesso”

La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi, domenica 22 maggio 2022. La rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, domenica 22 maggio 2022 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con la lotta Scudetto. Oggi 38^ ed ultima giornata di Serie A, in programma alle ore 18:00 sia Inter-Sampdoria sia Sassuolo-Milan. Ai rossoneri (83 punti) basta anche un pareggio per vincere il campionato; i nerazzurri (81) devono vincere e sperare in una sconfitta del Diavolo.