Prima pagina Corriere dello Sport: “La manita ha cinque padri”

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, sabato 22 aprile 2023 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando delle cinque squadre italiane approdate nelle semifinali di Champions League ( Milan e Inter ), Europa League ( Juventus e Roma ) e Conference League ( Fiorentina ). Si tratta della rivincita dei cinque allenatori che occupano le loro panchine, da Stefano Pioli a Vincenzo Italiano , passando per Simone Inzaghi , Massimiliano Allegri e José Mourinho .

Confermata la squalifica per il centravanti belga dell'Inter, espulso per doppia ammonizione per aver reagito ai cori razzisti rivoltigli all'Allianz Stadium di Torino durante l'ultimo match di Coppa Italia. Chiosa con la Serie A: nell'anticipo del venerdì, 2-1 dell'Hellas Verona sul Bologna. Oggi, invece, allo stadio 'Olimpico' Lazio-Torino con Ciro Immobile che è già pronto per scendere in campo. Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire).