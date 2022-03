Prima pagina Corriere dello Sport: “Addio Joya”

La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi, martedì 22 marzo 2022. La rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato

Daniele Triolo

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicolaoggi, martedì 22 marzo 2022. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con la situazione di Paulo Dybala, attaccante argentino della Juventus in scadenza di contratto. Ieri incontro alla Continassa tra il suo entourage e la dirigenza del club di Corso Galileo Ferraris, al termine del quale la Juve ha comunicato di non voler rinnovare l'accordo con la 'Joya'. Il quale, dunque, dopo sette stagioni, lascerà i bianconeri al termine del campionato.

La Juve, per affiancare Álvaro Morata e Dušan Vlahović, punterebbe Giacomo Raspadori del Sassuolo. Il quotidiano romano, poi, esamina il momento di tre attaccanti di tre big di Serie A. In casa Inter, stop per Lautaro Martínez: ha contratto il CoVid, salta gli impegni con l'Argentina.

Il Napoli spera nei gol di Dries Mertens per mettere le mani sullo Scudetto. Alla Roma, invece, si festeggia per la straordinaria stagione (e per la doppietta nel derby) di Tammy Abraham. Quindi, Roberto Mancini, C.T. della Nazionale Italiana, ha intenzione di portare gli Azzurri ai Mondiali per vincerli. Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire).

Il Corriere dello Sport, la prima pagina di oggi, martedì 22 marzo 2022

Le ultime notizie sul Milan anche su Google News: CLICCA QUI E SEGUICI