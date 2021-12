Prima pagina Corriere dello Sport: “Giusto annullarli”

La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi, martedì 21 dicembre 2021. La rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, martedì 21 dicembre 2021 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con le dichiarazioni di Gianluca Rocchi e Alfredo Trentalange, vertici arbitrali italiani, sul giusto annullamento delle reti di Atalanta e Milan nell'ultimo weekend di campionato. In alto, sotto la testata, si parla nuovamente dell'incubo CoVid in Serie A.