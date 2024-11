Prima pagina Corriere dello Sport: “Juventus, Fagioli finanzia il mercato”

Serviranno, in difesa, i sostituti di Gleison Bremer e Juan Cabal (stagione finita per entrambi). E, probabilmente, un attaccante nel caso in cui Arkadiusz Milik non dia garanzie dal punto di vista fisico. Per il ruolo di terzino sinistro, l'ultima idea porta a Nicolás Tagliafico, argentino dell'Olympique Lione. La cessione di Nicolò Fagioli finanzierebbe tutte queste operazioni.

Anche in casa Roma sono previsti interventi nel mercato di riparazione. Dan Friedkin, proprietario dei giallorossi, non è soddisfatto della prima parte dell'annata. Aiuterà il nuovo allenatore Claudio Ranieri con innesti mirati. Intanto, domenica pomeriggio alle ore 18:00 i capitolini saranno di scena al 'Maradona' in casa del Napoli capolista, guidato in attacco dall'ex Romelu Lukaku.

A proposito di Diego Armando Maradona: il 'Pibe de Oro' è stato raggiunto, a quota 32 gol, nella classifica cannonieri di tutti i tempi della Nazionale Argentina, da Lautaro Martínez, bomber dell'Inter, dopo la bellissima rete realizzata da quest'ultimo qualche giorno fa contro il Perù. Sul quotidiano romano, poi, trova spazio un'intervista in esclusiva a Thijs Dallinga, attaccante olandese del Bologna, ancora alla ricerca del suo primo gol in rossoblu.

Celebrazioni per il successo dell'Italia alla Billie Jean King Cup del tennis femminile, ma, soprattutto, l'atteso confronto ieri in allenamento tra Patrick Vieira, nuovo allenatore del Genoa e Mario Balotelli, centravanti del 'Grifone' da qualche settimana. I due ebbero accesi diverbi all'epoca in cui si trovavano al Nizza, in Ligue 1.

Il Corriere dello Sport, la prima pagina di oggi, giovedì 21 novembre 2024